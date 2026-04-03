Duell um die Spitze: Rapid jagt Tabellenführer Sturm

Am Sonntag tritt Rapid – strafbedingt – noch einmal im teilgesperrten Allianz-Stadion an, gegen Salzburg (1:0) und den LASK (4:2) gelang aber auch ohne die komplette Fanunterstützung die volle Punkteausbeute.

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Den sportlichen Aufwind nimmt Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup nicht nur anhand der Tabelle, sondern auch atmosphärisch wahr. „Der Unterschied ist jetzt, dass ich in der Mannschaft mehr Begeisterung spüre. Dass wir uns jetzt wirklich auf die Spiele freuen. Dass wir unbedingt zeigen wollen, wie gut wir sein können. Das verschafft uns eine gute Ausgangsposition, denn dann wird es das Team wahrscheinlich auch nicht allzu sehr belasten, wenn das Ergebnis mal nicht so gut ist.“

Während Offensivkraft Petter Nosa Dahl wieder ein Startelf-Kandidat ist und Stürmer Janis Antiste nach der Aussprache mit dem Trainer – Stichwort Elfer-Streit gegen LASK – im Kader stehen wird, fehlt der gesperrte Linksverteidiger Jannes Horn im Spitzenspiel. Sturm-Coach Fabio Ingolitsch muss wiederum auf Spielmacher Otar Kiteishvili verzichten. Der Georgier war mit einer Oberschenkelblessur vom Länderspiel zurückgekehrt. Nach Clubangaben handelt es sich nicht um eine gravierende Verletzung, man wolle aber im Titelkampf auf Nummer sicher gehen. Auch ein Spezialist in Deutschland wurde konsultiert.

Positive Nachrichten erhielt Ingolitsch in der Personalie Jusuf Gazibegovic. Der Rechtsverteidiger habe gut trainiert und ist „nach seinen muskulären Problemen am Sonntag wieder ein Thema für den Kader“, sagte der Sturm-Trainer. Nach zwei Saisonniederlagen gegen die Hütteldorfer wollen die Steirer diesmal anschreiben und Platz eins verteidigen. „Unser Ziel für dieses Spiel ist klar: Wir wollen Rapid die erste Niederlage in dieser Meistergruppe zufügen“, so Ingolitsch.

(APA) / Bild: GEPA