Duell um Europas Krone! So starten PSG und Arsenal ins CL-Finale

Paris Saint-Germain und der englische Meister FC Arsenal wollen sich im Endspiel der Champions League zum „König von Europa“ krönen. Kann PSG den Titel aus dem Vorjahr verteidigen oder gewinnen die Gunners zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Königsklasse? Die Aufstellungen beider Mannschaften im Überblick!

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So startet PSG ins CL-Finale

So startet Arsenal ins CL-Finale

Bild: Imago