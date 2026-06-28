Duplantis zurück auf Siegerstraße – Lyles über 100m bezwungen

Stabhochsprung-Ausnahmekönner Armand Duplantis hat sich nach seiner überraschenden Niederlage wieder wie gewohnt als Sieger präsentiert.

Der Schwede gewann beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Paris mit einer Höhe von 6,13 m überlegen. An der Weltrekordhöhe von 6,32 m scheiterte er allerdings. Der 26-Jährige war zuletzt ausgerechnet in Schweden erstmals nach 40 Siegen in Folge nicht Erster geworden.

Wie zuletzt Duplantis musste US-Olympiasieger Noah Lyles eine überraschende Niederlage hinnehmen. In 9,92 Sekunden belegte der 28-Jährige hinter Staffel-Weltmeister Trayvon Bromell Rang zwei. Der 30-Jährige war eine Hundertstelsekunde schneller als Lyles. Über 800 m kam die Schweizerin Audrey Werro dem Uralt-Weltrekord mit der besten Zeit seit mehr als vier Jahrzehnten ein weiteres Stück näher. Die 22-Jährige gewann ihr Rennen in 1:53,80 Minuten. Den Weltrekord hatte die Tschechin Jarmila Kratochvilova mit 1:53,28 am 26. Juli 1983 aufgestellt.

Aufgrund der Hitzewelle fand das Meeting in angepasster Form statt. Es gab unter anderem einen adaptierten Zeitplan, zudem wurde die medizinische Betreuung ausgebaut.