Nach 40 Siegen in Folge: Duplantis-Serie reißt bei Heimwettkampf

Der schwedische Stabhochsprung-Gigant Armand Duplantis hat erstmals nach fast drei Jahren und 40 Siegen in Serie einen Wettkampf nicht gewonnen – und das ausgerechnet vor heimischem Publikum.

Der Weltrekordler (6,31) musste sich beim Diamond-League-Meeting in Stockholm mit für ihn indiskutablen 5,80 m dem Australier Kurtis Marschall (5,90) geschlagen geben und wurde Zweiter. „Ich bin wirklich armselig gesprungen. Das kann ich mir einfach nicht leisten. Das fühlt sich jetzt wirklich beschissen an“, sagte Duplantis: „Ehrlich? So kann ich bei den nächsten Wettkämpfen zuhause bleiben.“

Weltmeister und Olympiasieger Duplantis wirkte nicht frisch und leistete sich bereits bei seiner Einstiegshöhe von 5,60 m einen Fehlversuch. Schließlich riss er zweimal bei 6,00 und war auch bei seinem aufgesparten letzten Versuch über 6,05 m nicht erfolgreich. Zuletzt hatte der 26 Jahre alte Ausnahmekönner im Juli 2023 in Brüssel (Platz vier) nicht gesiegt.

Das internationale Highlight ging auf das Konto der Schweizerin Audrey Werro. Die Hallen-Vizeweltmeisterin lief über 800 m in 1:53,98 Minuten die weltweit beste Zeit seit 43 Jahren. Nur die Tschechin Jarmila Kratochvilova (1:53,28/1983) und Sowjet-Läuferin Nadeschda Olisarenko (1:53,43/1980) waren jemals schneller.

(SID).

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