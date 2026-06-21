Rückkehr mit 44: Serena Williams spielt Einzel in Wimbledon

Tennis-Königin Serena Williams feiert in Wimbledon ihr Einzel-Comeback. Wie die Veranstalter des am 29. Juni beginnenden Rasen-Klassikers am Sonntagabend mitteilten, erhält die 23-malige Major-Siegerin die letzte verbliebene Wildcard. Die 44 Jahre alte Williams hatte zuletzt bei den US Open 2022 ein Einzelmatch bestritten.

„This is not a drill“ – es ist keine Übung. Dies schrieben die Wimbledon-Organisation bei X. Williams, die an der Church Road bei 21 Teilnahmen im Einzel zwischen 1998 und 2022 siebenmal triumphiert hatte, war zur Rasensaison nach mehrjähriger Pause in London und Berlin auf die Tour zurückgekehrt, zunächst aber nur als Doppelspielerin.

„Oh mein Gott, es gibt noch eine?“, hatte Williams lachend in Berlin auf die Reporter-Frage geantwortet, ob sie eine Wildcard für Wimbledon annehmen würde. Eine konkrete Aussage zum Thema vermied sie aber.

Der Wimbledon-Veranstalter hatte bereits am Dienstagmittag bekannt, dass Serena und ihre ältere Schwester Venus (45) eine Wildcard für den Doppel-Wettbewerb des Grand-Slam-Klassikers annehmen.