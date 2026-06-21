Einstiges Nachwuchs-Juwel vor Wechsel nach Ried

Die SV Ried steht nach exklusiven Sky-Informationen kurz vor der Verpflichtung des einstigen, niederländischen Top-Talents Jayden Braaf.

Zwischen der SV Ried und dem derzeit vereinslosen Braaf gibt es bereits seit längerer Zeit einen konstruktiven Austausch und eine grundsätzliche, mündliche Einigung. Um letzte Zweifel zu beseitigen, soll Braaf die Rieder Verantwortlichen in den kommenden Tagen im Probetraining sowie im Testspiel gegen Austria Salzburg noch gänzlich von sich überzeugen, bevor ein Transfer offiziell wird.

Der Spieler befindet sich bereits auf dem Weg ins Innviertel.

Der steinige Weg des Top-Talents

Trotz Stationen bei Topvereinen wie Manchester City, Borussia Dortmund und mehreren italienischen Erstligisten wartet der Niederländer weiterhin auf seinen großen Durchbruch und musste bereits einige Rückschläge wegstecken.

Der 23-jährige schnelle und technisch starke Flügelspieler, der auf der linken Außenbahn beheimatet ist, wurde in der Jugend von Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven ausgebildet und wagte im Jahr 2019, mit dem Prädikat „Juwel“ versehen, den Schritt auf die Insel in den Nachwuchs von Manchester City. Dort entwickelte er sich zu einem der vielversprechendsten Spieler der Akademie, allerdings wurde seine Entwicklung immer wieder durch Verletzungen und mangelnde Spielpraxis im Profibereich gebremst.

Bereits im Alter von 16 kickte Braaf damals in der U17 und U18-Nationalmannschaft der Niederlande, unter anderem an der Seite von LASK-Mittelfeldspieler Melayro Bogarde oder dem jetzigen, doppelten WM-Torschützen Brian Brobbey.

🟢⚫️ Sky-Info | @svried1912 vor Verpflichtung von einstigem Wunderkind Jayden #Braaf 🇳🇱 (23/LF). Mündliche Einigung erzielt. In kommenden Tagen auf Probe bei SV Ried. Ablösefrei nach Vertragsauflösung bei Hellas Verona. Ausgebildet bei Ajax, ManCity und BVB. @SkySportAustria pic.twitter.com/UzNPScW4KG — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 21, 2026

Nach einer Leihe zu Udinese Calcio, als Braaf im zarten Alter von 18 bereits seine ersten Serie A-Spiele absolvierte, folgte der Schritt von ManCity nach Deutschland zu Borussia Dortmund. Auch beim BVB wurde Braaf enormes großes Talent nachgesagt, jedoch konnte er in den Folgejahren weder in Dortmund, noch bei den Stationen Fortuna Sittard, US Salernitana oder Hellas Verona nachhaltig überzeugen. Am 1. September 2025 wurde der Vertrag mit Serie A-Absteiger Hellas Verona in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst, seitdem ist Braaf vereinslos.

Neue Karrierechance bei der SV Ried

Die SV Ried gilt als Top-Adresse im Umgang mit jungen Talenten und entwickelte sich speziell unter der Leitung von Ex-Trainer Maximilian Senft, Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala sowie dem Technischen Direktor Lukas Brandl zu einem erfolgreichen Ausbildungsverein- und Entwicklungsverein. Bei den Innviertlern hofft das einstige Top-Talent nun die ideale Plattform zu finden, um seiner Karriere wieder neuen Schwung einzuhauchen.