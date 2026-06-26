Nach Wettkampfpause: Weißhaidinger in Zagreb auf Rang fünf

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat nach dreiwöchiger Wettkampfpause beim Continental-Tour-Gold-Meeting am Freitag in Zagreb mit 63,16 m Rang fünf belegt.

„Ich habe mir insgeheim mehr erhofft. Die gute Nachricht: Meine leichte Adduktorenverletzung vom letzten Wurftraining war überhaupt nicht mehr zu spüren. Aber technisch waren meine Würfe leider ziemlich unsauber“, sagte der Vize-Europameister.

Der Sieg ging mit 70,32 m an Ex-Weltmeister Kristjan Ceh aus Slowenien.