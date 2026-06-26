Hochkarätiger Testspiel-Gegner für Sabitzer und Dortmund

Borussia Dortmund bekommt es in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der deutschen Bundesliga mit einem Hochkaräter zu tun. Beim Emirates Cup in London trifft das Team von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer am 9. August auf den englischen Meister FC Arsenal, der seit 2007 zu dem Vorbereitungsturnier ins eigene Stadion einlädt.

Das bisher letzte Duell mit dem Champions-League-Finalisten liegt rund zwölf Jahre zurück. In der Gruppenphase der Champions League der Saison 2014/15 hatte Arsenal zu Hause mit 2:0 gesiegt. An der Seitenlinie standen sich damals noch Arsenal-Legende Arsene Wenger und Jürgen Klopp beim BVB gegenüber.

Bevor es zum ersten richtigen Härtetest bei Arsenal kommt, bestreitet der BVB bei Rot-Weiß Oberhausen einen Tag vor dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft sein erstes Vorbereitungsspiel (18. Juli). Im Anschluss folgen eine Reise nach Japan und Duelle mit Mannschaften aus der nationalen Liga. Das erste Spiel im eigenen Stadion hat der Zweite der vergangenen Bundesliga-Saison gegen die AS Rom am 15. August.