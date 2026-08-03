Eala siegt erstmals auf der WTA-Tour

Alexandra Eala hat als erste Tennisspielerin aus den Philippinen ein Turnier auf der WTA-Tour gewonnen.

Die 21-Jährige entschied das Finale in Washington D.C. gegen die Weltranglistendritte Jessica Pegula (USA) im Nachsitzen mit 4:6, 6:4, 6:0 für sich. Das Match war am Sonntag wegen starker Regenfälle während des zweiten Satzes unterbrochen und erst am Montag fortgesetzt worden.

Am zweiten Tag des Endspiels diktierte Eala überraschend von Beginn an, holte sich erst den zweiten Durchgang und marschierte dann gegen die topgesetzte Pegula zum souveränen Sieg. Zuvor hatte Eala in ihrer Karriere bereits zwei Erfolge bei Turnieren der Challenger-Serie gefeiert.

Dem Wetterchaos in der US-Hauptstadt war auch das Endspiel der Männer zwischen Taylor Fritz (USA) und Rafael Jodar (Spanien) zum Opfer gefallen, das ebenfalls am Montag nachgeholt werden sollte.