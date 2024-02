Früheste Treffer der Liga-Historie: Das sind die Top 10

Am vergangenen Wochenende schrieb Salzburg-Angreifer Petar Ratkov Bundesliga-Geschichte, als er im Spiel gegen Blau-Weiß Linz bereits nach fünf Sekunden traf. Sky Sport Austria blickt auf die zehn frühesten Treffer in der Liga-Historie zurück.



1) Petar Ratkov (5 Sekunden)

Der serbische Angreifer in Diensten von Red Bull Salzburg legte in der 19. Runde gegen Blau-Weiß Linz im wahrsten Sinne des Wortes einen Frühstart hin und nutzte einen Patzer von Blau-Weiß-Goalie Nicolas Schmid zur Blitz-Führung des Serienmeisters aus.

Doch der Treffer hatte auch einen Makel und hätte eigentlich nicht zählen dürfen, da Ratkov bereits vor Anpfiff die gegnerischen Hälfte betreten hatte. Da der Regelverstoß vom Schiedsrichtergespann um Referee Alan Kijas nicht erkannt wurde und der VAR bei Anstoß-Situationen nicht eingreifen darf, zählte der eigentlich irreguläre Treffer dennoch.

Das Blitz-Tor von Ratkov im Video

2) Patrik Jezek (10 Sekunden)

Über 16 Jahre hielt ein anderer Salzburger Spieler den Rekord für das früheste Ligator aller Zeiten.

Der Tscheche Patrik Jezek traf am 11. Juli 2007 nach Kopfballverlängerung von Alexander Zickler über den herausstürzenden Altach-Goalie Andreas Michl hinweg zur frühen Salzburger-Führung.

3) Thomas Sabitzer (12 Sekunden)

Am 7. April 2023 verewigte sich Angreifer Thomas Sabitzer in den Geschichtsbüchern der Liga.

Im Qualigruppen-Duell gegen den Wolfsberger AC war der damalige WSG-Angreifer bereits nach zwölf Sekunden zur Stelle. Die Tiroler siegten am Ende deutlich mit 4:0.

4) Gerd Wimmer (13 Sekunden)

Gerd Wimmer traf am 14. März 1998 bereits nach 13 Sekunden für den SK Rapid gegen Austria Lustenau zur Führung.

Der damalige Rekord für das früheste Bundesliga-Tor sollte ganze neun Jahre bis zum Tor von Peter Jezek 2007 bestehen bleiben.

5) Mario Haas (15 Sekunden)

Auch beim fünftschnellsten Treffer der Liga-Geschichte war der SK Rapid am 14. September 2007 involviert. Im Hanappi-Stadion sorgte Sturm-Legende Mario Haas nach 15 Sekunden für die Grazer Führung und leitete damit den 5:1-Kantersieg der Grazer bei Rapid ein.

Nach dem Heimdebakel randalierten noch einige Rapid-Anhänger in den Straßen und lieferten sich eine Straßenschlacht mit der Wiener Polizei. Am Ende der Saison sollte dennoch der 32. und bis heute letzte Meistertitel der Grün-Weißen folgen.

6) Markus Pink (16 Sekunden)

Damals noch im Dress des SV Mattersburg brachte Markus Pink den Aufsteiger am 25. Juli 2015 gegen den haushohen Favoriten Red Bull Salzburg nach 16 Sekunden in Führung.

Die Mattersburger feierten an diesem Tag einen sensationellen 2:1-Sieg gegen die Salzburger.

Früheste Treffer: Trio auf Platz sieben

7) Alexander Gorgon (17 Sekunden)

Das früheste Derby-Tor in der Bundesliga-Geschichte erzielte Austria-Profi Alexander Gorgon am 24. August 2014. Rapid-Keeper Jan Novota konnte den Abschluss von Daniel Royer noch parieren, Gorgon war aber zur Stelle und staubte zur frühen Austria-Führung ab.

Das Spiel endete 2:2 – Gorgon und Omer Damari trafen für die Veilchen, Robert Beric und Stefan Schwab konnten jeweils den Ausgleich erzielen.

Benjamin Sesko (17 Sekunden)

Ebenfalls nur 17 Sekunden benötigte Salzburg-Angreifer Benjamin Sesko am 18. September 2022 gegen den SK Rapid. Der Slowene nutzte nach einem langen Ball den Patzer von Verteidiger Leopold Querfeld eiskalt aus.

Der Rapid-Verteidiger traf noch in der ersten Hälfte zum 1:1-Endstand und machte so seinen Fehler wieder gut.

Nikica Jelavic (17 Sekunden)

Der Rapid-Profi traf am 8. November 2009 auch nach 17 Sekunden gegen den LASK, die torreiche Partie endete mit 3:3.

Kurios: Wenige Wochen zuvor traf der Kroate im Europa-League-Qualifikationsspiel gegen Aston Villa bereits nach 16 Sekunden für die Hütteldorfer.

10) Georg Teigl (19 Sekunden)

Die Top Ten der frühesten Bundesliga-Treffer rundet Austria-Prof Georg Teigl mit seinem Tor am 12. Dezember 2021 gegen den LASK ab.

Direkt nach dem Anstoß des LASK eroberte die Austria den Ball, Aleksandar Jukic spielte in der Folge Teigl wunderbar frei. Dieser behielt vor dem heutigen ÖFB-Teamgoalie Alexander Schlager die Nerven und überwand diesen zur Führung. Am Ende siegte dennoch der LASK in der Generali Arena mit 3:2.

Die Match-Highlights zum Spiel

