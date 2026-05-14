Ein Neuling! Der ÖFB-WM-Kader von Andreas Herzog

Teamchef Ralf Rangnick wird am kommenden Montag (18. Mai) den endgültigen ÖFB-Kader für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgeben.

Im Vorfeld der Bekanntgabe wird kräftig über mögliche Überraschungen und Streichkandidaten diskutiert – am Montag hat der ÖFB einen Großkader mit 53 Spielern genannt, die Namen der Akteure allerdings nicht veröffentlicht. 26 Spieler dürfen im endgültigen Aufgebot stehen, auch die Sky-User:innen können ihr Wunschaufgebot wählen.

Im Zuge der bevorstehenden Kadernominierung hat auch Sky-Experte Andreas Herzog seinen Wunschkader zusammengestellt. Mit dem 19-jährigen Jacob Peter Hödl von Sturm Graz ist eine echte Überraschung mit dabei. „Hödl ist ein junger Potenzialspieler, die WM könnte für ihn ein Lernprozess für die Zukunft sein. Er bekommt von mir den Vorzug vor Sascha Horvath“, meint der Sky-Experte.

Für den Fall, dass Maximilian Wöber nicht fit ist, würde Herzog in der Abwehr auf Leopold Querfeld setzen.

Der ÖFB-WM-Kader von Andreas Herzog

(Red.)

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