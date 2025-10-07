Ein Portugiese für den ÖFB? Kandidat Händel wäre für Arnautovic „große Bereicherung“

Läuft der Austro-Portugiese Tomas Händel künftig für das ÖFB-Team auf?

Der zentrale Mittelfeldspieler von Roter Stern Belgrad soll letzte Woche eine Einladung des ÖFB für die WM-Qualifikationsspiele gegen San Marino und Rumänien erhalten haben – im Kader für das anstehende Länderspiel-Doppel steht der Teamkollege von Marko Arnautovic aber noch nicht.

Der ÖFB-Angreifer würde einen Nationenwechsel seines Mitspielers jedenfalls begrüßen, wie er am Dienstag in einer Medienrunde bestätigte. „Ich bin Vermittler. Ich habe mit ihm ein längeres Gespräch geführt. Er ist offen, aber ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Er muss die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen, aber das ist heutzutage nicht so einfach“, sagte Arnautovic.

Arnautovic lobt Händel

Sportlich wäre der 24-Jährige laut Arnautovic eine Verstärkung für das Mittelfeld des ÖFB-Teams.

„Mir gefällt er sehr gut. Er ist einer, der sehr viel ohne Ball arbeitet und auch mit Ball hat er riesige Qualitäten. Für uns ist er eine große Bereicherung bei Roter Stern und ich hoffe, dass er dann auch eine Bereicherung für das österreichische Nationalteam ist“, sagte Arnautovic.

Händel hat österreichische Großeltern

Aktuell lotet der ÖFB im Hintergrund die rechtlichen Möglichkeiten eines Nationenwechsels aus. Händel hat österreichische Großeltern und besitzt daher eine doppelte Staatsbürgerschaft. Bislang kam er nur für Portugals U21-Nationalteam in drei Länderspielen zum Einsatz.

„Der aktuelle Stand ist, dass wir noch nicht genau wissen, ob er für uns spielen kann, wie der Nationen-Status genau ist“, erklärte ÖFB-Co-Trainer Lars Kornetka bei der Kaderbekanntgabe vergangene Woche.

Händel ist gebürtiger Portugiese und spielte seit 2010 für Vitoria Guimares. Im vergangenen Sommer wechselte für 3,1 Millionen Euro zu Roter Stern Belgrad, sein Marktwert liegt laut „transfermarkt.at“ bei aktuell zehn Millionen Euro.

Bild: Imago