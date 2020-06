Ein positiver Corona-Test in Englands Premier League

Die jüngste Runde der Corona-Tests in der englischen Fußball-Premier-League hat nur ein positives Ergebnis gebracht. Das gab die Liga, die ab 17. Juni fortgesetzt werden soll, am Mittwoch bekannt. Der aktuelle Tabellenachte Tottenham Hotspur teilte anschließend mit, dass einer seiner Mitarbeiter positiv getestet worden sei, der jedoch keinerlei Symptome beklage.

Insgesamt 1.197 Corona-Tests wurden am Montag und Dienstag durchgeführt. In den vergangenen drei Testrunden gab es in Summe zwölf positive Ergebnisse in der Premier League, die seit März wegen der Pandemie pausiert.

