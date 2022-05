„Ein unglaublicher Tag“: Eishockey-Nationalteam bejubelt historischen WM-Erfolg

Das österreichische Eishockey-Nationalteam hat bei der WM in Finnland für einen historischen wie ebenso dramatischen 2:1-Erfolg gesorgt – die ÖEHV-Cracks rangen mit Tschechien ein Top-Sechs-Team im Penaltyschießen nieder.

Zum erst zweiten Mal in der Sport-Neuzeit gelang ein derartiger Meilenstein im Rahmen einer WM: Zuletzt erreichte man 2001 beim 3:0-Sieg gegen die USA ein vergleichbares Kunststück. Ebenso in der Riege der jüngsten Prestigerfolge gegen Topteams stehen ein 3:3 gegen den damaligen Vize-Weltmeister Finnland im Jahr 2000 sowie ein 2:2-Remis 2004 gegen Rekordweltmeister Kanada zu Buche.

Österreichische Reaktionen zum Eishockey-WM-Spiel Tschechien – Österreich (1:2 n.P.):

Roger Bader (Teamchef): „In einzelnen Faktoren waren wir noch stärker als gegen die USA. Die Defensive war sehr gut, das Boxplay (Anm.: Unterzahl) Weltklasse. Die Tschechen hatten es trotz vielen guten Spielern schwer, bei uns vorbei zu kommen. Das war schon exzellent, wie wir das gespielt haben. Heute in der zweiten Pause habe ich gesagt: keine ehrenvolle Niederlage, wir wollen das Spiel noch drehen und gewinnen. Die Mannschaft hat ein gewisses Selbstvertrauen aufgebaut, es wäre falsch gewesen, beim Stand von 0:1 zu sagen, wir schonen uns für morgen. Natürlich ist es was Bedeutendes, ich freue mich natürlich und nehme im Hotel ein Bier, aber meine Gedanken sind schon bei Norwegen.

Wir denken nur von Spiel zu Spiel, wir reden darüber, den nächsten Schritt zu machen. Die Mannschaft hat Grund, sich zu freuen, muss aber auf den Boden kommen, weil morgen ist eine schwere Partie. Norwegen hatte heute spielfrei und wir haben viel Kraft gebraucht. Norwegen ist seit 15 Jahren in der A-Gruppe, das wird eine harte Partie. Die Mannschaft ist so fokussiert, so aufnahmefähig, hat einen so guten Charakter, dass es uns gelingen wird, uns auf den nächsten Schritt zu konzentrieren.“

Peter Schneider (Penalty-Torschütze): „Es ist ein Wahnsinn. Ich bin super stolz auf die Jungs und glücklich, weil wir uns das wirklich verdient haben. Wir haben so hart gearbeitet und unzählige Stunden damit verbracht, über unser System zu reden. Jetzt ist das heute alles zusammen gekommen und wir haben uns endlich belohnt. Es war schon genug für uns, dass wir Spiele immer knapp verloren haben. Starkbaum war wieder unglaublich gut. Mit ihm und Kickert haben wir zwei Weltklasse-Torhüter. Ein Wahnsinn, was sie leisten. Ich habe beim Penalty drei Optionen gehabt. Mit dem Goalie habe ich zusammen in Brünn gespielt, daher wollte ich nichts machen, was ich vorher schon gemacht habe.“

Bernhard Starkbaum (Torhüter): „Das ist ein riesengroßer Mannschaftserfolg, wir können echt stolz sein. Heute war es wirklich eine sehr solide, kompakte Leistung über 65 Minuten. Wir haben so viele Schüsse geblockt, mit dem Körper, mit dem Schläger, den Fuß noch reingebracht, so viele Hits ausgeteilt, die Kleinigkeiten richtig gemacht. Wir hatten einen kleinen Fauxpas, den haben die Tschechen ausgenutzt. Jetzt geht es erst richtig weiter. Wir müssen uns schnell regenerieren, müssen fokussiert sein, das ist ein Schlüsselspiel. Mit so einer Mannschaftsleistung wie heute können wir das wiederholen. Bei den Penaltys konzentriere ich mich darauf, den Spieler den ersten Move machen zu lassen und darauf zu reagieren. Zum Glück ist das gelungen.“

Brian Lebler (Torschütze): „Unglaublich. Wir hatten ein emotionales Spiel gegen die USA, jetzt dieses Spiel, unglaublich. Wir haben in jedem Spiel eine Chance, müssen auf die Details achten, defensiv gut spielen und smart mit der Scheibe. Starke (Anm.: Starkbaum) spielt unglaublich für uns. Im Finish war schon Verzweiflung, wir haben alles nach vor geworfen, der Puck ist gekommen, es war dann ein Kampf um den Puck und auch ein bisschen Glück.“

Manuel Ganahl (Kapitän): „Das war ein unglaublicher Tag. Das Spiel gegen die USA, wo keiner geglaubt hat, dass wir einen Punkt machen können, war schon ein Höhepunkt der Gefühle. Wir haben gesagt, wir dürfen uns nicht darauf ausruhen.“

David Maier (Verteidiger): „Es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, wir hatten nicht viel Offensive. Wir haben probiert, hinten solide zu stehen und auf unsere Chancen zu warten. Dass wir am Schluss im 6-gegen-5 ein Tor schießen, ist unglaublich. Mit dieser Einstellung machen wir es für jeden Gegner schwer. Das Geheimrezept: Kopf ausschalten, rausgehen und Spaß haben, hart spielen und es simpel halten und dann passiert so was. Wir haben drei gute Spiele gemacht, im Endeffekt aber noch nichts erreicht. Wir müssen gegen Norwegen genau mit dem gleichen Mindset wie gegen die Topnationen reingehen.“

