„Einfach magisch“ – Die Reaktionen zum Sturm-Sieg bei Hearts

Der SK Sturm Graz legt nach dem klaren Hinspiel-Sieg in der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Champions League mit einem 2:0-Auswärtserfolg bei Heart of Midlothian nach und steht somit in der nächsten Quali-Runde.

Die Reaktionen zum Rückspiel der Champions-League-Qualifikation Heart of Midlothian gegen Sturm Graz (via ORF):

Simon Seidl: „Es ist unglaublich. Das Hinspiel war schon magisch, wir haben trotzdem gewusst, dass der Gegner stark ist und wir mit 100 Prozent spielen müssen. Das sind die Spiele, von denen man als Kind träumt, in Schottland vor 20.000. Es war einfach magisch. Unsere Fans sind unglaublich, sie geben richtig Gas, auch auswärts unter der Woche in Schottland. Die Schotten haben alles versucht, es noch zu drehen, wir haben das aber nicht zugelassen. Wir haben von Anfang an alles reingeworfen, jeder hat 100 Prozent Gas gegeben. Es waren ein paar richtig knappe Situationen dabei, wenn man da nicht mit der nötigen Schärfe spielt, hätte es noch eng werden können. So haben wir wieder zu null gespielt und vorne haben wir Gott sei Dank zwei Bälle reingehaut. Dann gewinnt man so ein Spiel 2:0.“