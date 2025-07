Einigung doch noch in Sicht? Gyökeres vor Wechsel zu Arsenal

Der FC Arsenal und Sporting haben sich nun auf eine grundsätzliche Einigung für einen Transfer von Viktor Gyökeres geeinigt.

Der schwedische Torjäger steht damit kurz vor einem Wechsel auf die Insel. Bei den Gunners bekommt Gyökeres einen Vertrag bis 2030. Trainer Mikel Arteta wollte den 27-Jährigen haben, Gyökeres wollte unbedingt zu Arsenal wechseln. Als Ablöse bekommt Sporting 63,5 Millionen Euro, plus zehn Millionen an Boni. The Athletic berichtete zuerst.

Bild: Imago