Eintracht Frankfurt lehnt Rekord-Angebot für Ekitike ab

Der Poker um Frankfurts Hugo Ekitike geht in die nächste Runde. Nach exklusiven Informationen von Sky Sport soll Eintracht Frankfurt am Dienstagmorgen ein schriftliches Angebot von Newcastle United in Höhe von 80 Millionen Euro abgelehnt haben. Vor allem aufgrund der Zahlungsmodalitäten, welche der SGE nicht zugesagt haben.

Mit 80 Millionen Euro würde Ekitike bereits zum Rekordtransfer der Magpies avancieren. 2022/23 zahlte Newcastle 70 Millionen Euro für Ex-BVB-Profi Alexander Isak. Mehr zahlte der PL-Klub bis heute nicht.

Krösche will mehr für Ekitike

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche will aber mehr. Es gibt Vereine, die bereits signalisiert haben, dass sie bereit wären, eine höhere Summe zu zahlen. Der Poker ist eröffnet.

Ekitike spielt seit Winter 2024 für die SGE. Der 23-Jährige war zunächst von Paris Saint-Germain ausgeliehen. Ein halbes Jahr später ist er für 16,5 Millionen Euro fest verpflichtet worden. Insgesamt erzielte der Angreifer 26 Tore in 64 Pflichtspielen. Darüber hinaus bereitete er 14 weitere vor. Sein Vertrag ist noch bis 2029 gültig.

