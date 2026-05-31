Einziger Top-12-Mann neben Zverev: Auger-Aliassime weiter dabei

Der zumindest auf dem Papier härteste Rivale von Alexander Zverev bleibt bei den French Open im Rennen. Der an Nummer vier gesetzte Kanadier Félix Auger-Aliassime setzte sich am späten Samstagabend in der Night Session von Roland Garros mit einiger Mühe gegen den Amerikaner Brandon Nakashima 5:7, 6:1, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1) durch und steht zum dritten Mal in Paris unter den letzten 16 Spielern.

Während im benachbarten Prinzenpark-Stadion die lautstarke Riesenparty zum Triumph der PSG-Fußballer in der Champions League stieg, blieb der 25 Jahre alte Auger-Aliassime fokussiert und egalisierte sein bestes French-Open-Ergebnis. 2025 war er am Bois de Boulogne zum vierten Mal bei sechs Starts in der ersten Runde gescheitert.

Der Weltranglistensechste Auger-Aliassime ist neben Zverev der einzige Spieler aus den Top 12 des ATP-Rankings, der in Paris die dritte Runde überstanden hat. Auf Zverev, der am Sonntag gegen den Niederländer Jesper De Jong um den Einzug ins Viertelfinale spielt, kann Auger-Aliassime erst im Endspiel treffen. Von den letzten sieben Duellen mit dem Deutschen hat der Kanadier vier gewonnen – keines davon aber auf Sand, seinem schwächsten Belag.

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