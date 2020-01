Die EBEL auf Sky: Auftakt der Pick-Round mit dem Duell Salzburg gegen Südtirol am Freitag live und exklusiv

via

via Sky Sport Austria

Das Match wird am Freitag ab 19:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD ausgestrahlt

Bernd Brückler ist als Sky Experte im Einsatz

Eishockey-Fans können mit dem neuen Streamingdienst Sky X live dabei sein – smart & flexibel wie noch nie!

In der Pick Round spielen Salzburg, Vienna Capitals, Titelverteidiger KAC sowie Graz und Südtirol um die Chance, sich den Gegner in der ersten K.o.-Runde aussuchen zu dürfen. Die Bullen haben am letzten Spieltag der ersten Grunddurchgangsphase gegen den VSV eine knappe 1:2-Niederlage nach Penaltyschießen erlitten. Salzburgs erster Platz im Grunddurchgang stand aber bereits vor dem Spiel fest. Die Gäste aus Südtirol holten sich ohne Mühe das letzte Ticket für die Pick-Round. Der HCB konnte sich zuhause gegen Znojmo, das mit einem Sieg ebenfalls noch Chancen auf eine Pick-Round-Teilnahme hatte, souverän mit 5:0 durchsetzen. Sky zeigt das Auftaktspiel ab 19:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD.

Mit dem Streamingdienst Sky X den besten Live-Sport erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Sky X ist ein neues, Internet-basiertes Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen unsere Kunden nicht nur die fantastischen Inhalte aus dem Sport- und Fiction- Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, Sky X bietet noch vieles mehr! Denn Sky X bedeutet 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky & das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot. #streamen #bingen #zappen

Ausführliche Infos sind unter skyx.at verfügbar.

Das Live-Match der Erste Bank Eishockey Liga bei Sky:

Freitag, 31. Jänner 2020

19:00 Uhr

Red Bull Salzburg – HCB Südtirol, Sky Sport Austria 1 HD



Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Bernd Brückler

Kommentator: Charly Leitner



Die Video-Highlights der Partien gibt es zeitnah auf www.skysportaustria.at sowie am Folgetag auf www.youtube.com/skysportaustria.



Beitragsbild: GEPA