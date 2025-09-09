Elf Teams springen ab: ELF vor Aus

Die European League of Football (ELF) steht zwei Tage nach dem Finale von Stuttgart vor ihrem Aus. Elf Klubs, die sich während der abgelaufenen Saison in der European Football Alliance (EFA) organisiert haben, verlassen die Liga zur neuen Saison. Das gab die EFA am Dienstag bekannt. Auch die Vienna Vikings und die Raiders Tirol steigen aus.

„Unser Fokus liegt auf dem Aufbau einer nachhaltigen, transparenten und fanzentrierten Liga, die sich an den Best Practices der professionellen Sport-Governance orientiert“, heißt es in der EFA-Mitteilung. Und weiter: „Gemeinsam mit Europas führenden Franchises arbeiten wir an einem modernen Modell im NFL-Stil, das Fans, Partnern und Investoren zugutekommt.“

Zuletzt große Probleme

In der 2020 gegründeten ELF hatte es zuletzt mächtig gebrodelt. Nach Kritik aus den Klubs hatte CEO Zeljko Karajica seinen Rückzug zum Saisonende erklärt. Als Nachfolger wurde Ingo Schiller installiert, doch der frühere Geschäftsführer des heutigen deutschen Fußball-Zweitligisten Hertha BSC steht nun mit nur noch fünf Teams da. Zumindest theoretisch, denn es ist ungewiss, wie es an den Standorten weitergeht.

Zur EFA gehören unter anderem der neue Champion Stuttgart Surge, auch Finalist Vienna Vikings, die Raiders Tirol und Rhein Fire, Titelgewinner von 2023 und 2024, sind dabei.

ELF plante Neuausrichtung

Nach dem Umbau an der Spitze, auch ELF-Co-Gründer und Commissioner Patrick Esume ist nicht mehr dabei, plante die ELF eine Neuausrichtung, engagierte Schiller und wollte dabei auch auf die EFA-Klubs zugehen. Der Schritt war offensichtlich erfolglos.

Schon Anfang Juli hatte Martin Wagner, Gründungsgesellschafter von Rhein Fire, mit dem Ausstieg aus der ELF gedroht. Jetzt kommt es tatsächlich dazu. Wagner kritisierte fehlende Transparenz, es gehe auch darum, „dass die ELF teilweise nicht im Interesse der Mannschaften handelt, sondern im eigenen Interesse“.

(SID) / Bild: Imago