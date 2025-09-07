Trotz Halbzeitführung: Vikings verlieren ELF-Finale erneut

Die Vienna Vikings haben ihren zweiten Titel in der European League of Football (ELF) verpasst. Das Team von Cheftrainer Chris Calaycay verlor am Sonntag vor 36.784 Zuschauern in der Stuttgarter MHP-Arena das Championship-Spiel gegen Stuttgart Surge 17:24 (17:14).

Für die Wiener war es die zweite Finalniederlage in Folge, im Vorjahr hatte man im Endspiel gegen Rhein Fire den Kürzeren gezogen. Für die Surge war es im „Finale dahoim“ der erste Liga-Titel.

Die Vikings starteten gut in die Partie. Quarterback Ben Holmes fand im ersten Viertel Reece Horn mit einem Pass in der Endzone, zudem gelang Kicker Dennis Tasic ein Fieldgoal aus 45 Yards zum 10:0. Im zweiten Abschnitt tankte sich Runningback Karri Pajarinen durch und erzielte den zweiten Wiener Touchdown. Die Stuttgarter hielten jedoch die Partie durch zwei Touchdowns von Louis Geyer offen, auch weil die Wikinger aus zwei abgefangenen Pässen von Surge-Quarterback Reilly Hennessey zu wenig machten. Damit ging es nur mit einer knappen 17:14-Führung in die Halbzeitpause, in der Die Fantastischen Vier für Unterhaltung sorgten.

Stuttgart drehte Partie nach der Pause

Zu Beginn des dritten Viertels glichen die Schwaben per Fieldgoal aus. Nach Interceptions auf beiden Seiten brachte Geyer mit seinem dritten Streich die Surge erstmals in Führung (24:17). Die starke Stuttgarter Defense ließ danach nichts mehr zu und blieb somit in der zweiten Hälfte ohne Gegenpunkte. Somit ging das Trainer-Duell von Calaycay mit Jordan Neuman an den befreundeten Surge-Coach.

Nach drei Finalteilnahmen in vier Saisonen bleibt es bei einem Titel (2022) für die Vikings. Dass insgesamt sechs Vikings-Spieler in das „First All Star Team“ gewählt und Verteidiger Noel Swancar für sein Nachwuchs- und Sozialengagement als „Man of the Year“ geehrt wurde, dürfte den Wienern nur ein schwacher Trost sein.

Wie und in welcher Art und Weise die ELF kommende Saison in Szene geht, ist derzeit offen. Zuletzt hatte ein Großteil der ELF-Clubs der Liga die Rute ins Fenster gestellt und mehr Transparenz und Mitspracherechte gefordert. An der ELF-Spitze kommt es nun zu einer Personalrotation.

(APA).

Beitragsbild: Imago.