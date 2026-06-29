Elfer-Drama! Deutschland scheidet bei WM gegen Paraguay aus

Die deutsche Nationalmannschaft und mit ihr Bundestrainer Julian Nagelsmann sind bei ihrer Titelmission krachend gescheitert.

Der deutsche Fußball liegt nach dem nächsten WM-Desaster mal wieder am Boden. Die DFB-Auswahl zerschellte in einer hochdramatischen Hitzeschlacht von Foxborough an den knüppelharten Defensivkünstlern aus Paraguay und schied nach einem 1:1 nach 120 Minuten und einer 3:4-Pleite im Elfmeterschießen erstmals seit 64 Jahren in der ersten K.o.-Runde aus.

Julio Enciso (42.) schrumpfte die stolze DFB-Elf schon in der regulären Spielzeit auf Zwergenmaß. Da nützte auch der zwischenzeitliche Ausgleich durch das fünfte WM-Tor von Havertz (54.) nichts. Die trügerische Hoffnung eines vermeintlichen 2:1 von Jonathan Tah in der Verlängerung wurde durch eine fragwürdige Entscheidung von Schiedsrichter Jalal Jayed (Marokko) zunichte gemacht.