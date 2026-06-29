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Tah Deutschland
WM 2026

WM-Aus statt Erlösung: DFB-Ärger über aberkannten Tah-Treffer

Erst jubelte Jonathan Tah ausgelassen, doch Schiedsrichter Jalal Jayed nahm den vermeintlichen deutschen Führungstreffer zum 2:1 nach einem VAR-Eingriff zurück.

In der Verlängerung des WM-Sechzehntelfinals gegen Paraguay hatte Tah nach einer Ecke beim Stand von 1:1 zur Führung per Kopf getroffen. Nach einem Hinweis der Video-Assistentin Tatiana Guzman (Nicaragua) schaute sich Jayed die Szene noch einmal an und wertete ein Blocken von Waldemar Anton gegen den gegnerischen Torhüter Orlando Gill als Foul.

Elfer-Drama! Deutschland scheidet bei WM gegen Paraguay aus

Über das Stadionmikrofon sagte der marokkanische Referee, dass Anton den Torwart beim Versuch, den Ball zu spielen, behindert habe. DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann schüttelte den Kopf und lachte süffisant. Jayed hatte bereits den WM-Auftakt der deutschen Mannschaft gegen Curacao (7:1) in Houston geleitet.

Nur kurze Zeit später war das überraschende DFB-Aus bei der WM fix: Deutschland verlor mit 4:5 im Elfmeterschießen gegen Paraguay und vergab insgesamt drei Elfmeter.

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