WM-Aus statt Erlösung: DFB-Ärger über aberkannten Tah-Treffer

Erst jubelte Jonathan Tah ausgelassen, doch Schiedsrichter Jalal Jayed nahm den vermeintlichen deutschen Führungstreffer zum 2:1 nach einem VAR-Eingriff zurück.

In der Verlängerung des WM-Sechzehntelfinals gegen Paraguay hatte Tah nach einer Ecke beim Stand von 1:1 zur Führung per Kopf getroffen. Nach einem Hinweis der Video-Assistentin Tatiana Guzman (Nicaragua) schaute sich Jayed die Szene noch einmal an und wertete ein Blocken von Waldemar Anton gegen den gegnerischen Torhüter Orlando Gill als Foul.

Über das Stadionmikrofon sagte der marokkanische Referee, dass Anton den Torwart beim Versuch, den Ball zu spielen, behindert habe. DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann schüttelte den Kopf und lachte süffisant. Jayed hatte bereits den WM-Auftakt der deutschen Mannschaft gegen Curacao (7:1) in Houston geleitet.

Nur kurze Zeit später war das überraschende DFB-Aus bei der WM fix: Deutschland verlor mit 4:5 im Elfmeterschießen gegen Paraguay und vergab insgesamt drei Elfmeter.