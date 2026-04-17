Elversberg zurück im Aufstiegsrennen – Kiel legt im Keller vor

Aufstiegskandidat SV Elversberg ist angeführt von Doppelpacker Immanuel Pherai auf den dritten Platz der 2. deutschen Bundesliga zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner bezwang den Karlsruher SC an der heimischen Kaiserlinde klar mit 3:0 (1:0). Für die Gäste von Noch-Coach Christian Eichner war es die dritte Auswärtsniederlage in Folge.

Pherai (26./53.) erzielte seine ersten Saisontore für die SVE, die mit 55 Punkten wieder an Hannover 96 (53) vorbeizog. Die Niedersachsen können am Samstagabend (20.30 Uhr/ live auf Sky – streame mit Sky X) im Topspiel gegen den Zweiten SC Paderborn aber noch kontern. Tom Zimmerschied (62.) setzte den Schlusspunkt.

Kiel legt im Abstiegskampf vor

Holstein Kiel hat dank eines furiosen Auftritts einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter gewann zum Auftakt des 30. Spieltags mit 3:0 (3:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern, der seine letzten Resthoffnungen auf den Aufstieg wohl endgültig aufgeben muss.

Umut Tohumcu (16.) erzielte mit einem sehenswerten Distanzschuss die Führung für die wie entfesselt aufspielenden Kieler, Phil Harres (38.) und David Zec (40.) erhöhten noch vor der Pause. Die Norddeutschen verschafften sich mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen im Abstiegskampf weiter Luft, vorerst beträgt der Vorsprung auf Platz 16 fünf Punkte. Die Lauterer bleiben Siebter, der Rückstand auf Relegationsplatz drei beträgt neun Zähler.

(SID) / Bild: Imago