EM-Aus ohne Niederlage: Gorenc Stankovic „sehr enttäuscht“

Bitteres Ende für eines der Überraschungsteams des Turniers: Außenseiter Slowenien muss sich Portugal haarscharf im Elfmeterschießen des EM-Achtelfinales geschlagen geben. Damit endet das Turnier auch für zwei Bundesliga-Profis.

Sturm-Profi Jon Gorenc Stankovic wirkte ab der 74. Minute mit und überstand mit Slowenien die Verlängerung – letztendlich unbelohnt: „Am Ende sind wir sehr enttäuscht. Heute war viel mehr drinnen, wenn ich mich an die letzten beiden Chancen erinnere. Aber so ist Fußball.“

Durch davor drei Remis in der Gruppenphase musste sich Österreichs südliches Nachbarland in keinem der vier Spiele über die reguläre Spielzeit geschlagen geben: „Jetzt geht’s weiter, wir gehen nach Hause, müssen aber trotzdem stolz sein. Wir haben gegen richtig gute Mannschaften gespielt und eigentlich kein Spiel verloren.“

Ex-Salzburger Sesko vergibt Matchwinner

In sämtlichen vier Spielen wirkte Gorenc Stankovic mit und wurde dabei jedesmal eingewechselt. Zu keinem Einsatz reichte es hingegen für seinen Mitspieler Tomi Horvat. Auch der ehemalige Grazer Profi Sandi Lovric verzeichnete keine Spielminute.

Weitaus prominenter im Fokus stand Stürmer Benjamin Sesko: Der Ex-Salzburg-Stürmer hatte in der Verlängerung den Siegestreffer nach einem Pepe-Fehler am Fuß, scheiterte jedoch an Portugals „Man of the Match“ Diogo Costa im Eins-gegen-Eins-Duell.

(APA/Red.)

Beitragsbild: Imago.