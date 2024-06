EM-Check: Das ist ÖFB-Gruppengegner Niederlande

Das ÖFB-Team bestreitet am Dienstag, den 25. Juni, das letzte und vielleicht entscheidende Gruppenspiel bei der EM-Endrunde in Deutschland. Die „Oranje“ dürften mit ihrem starken Kader einer der Geheimfavoriten des Turniers sein. Sky Sport Austria gibt einen Überblick über den dritten Gruppengegner der Österreicher.

Die Niederlande treffen zum Auftakt der Endrunde zunächst auf Polen, während Österreich parallel auf Gruppenfavorit Frankreich trifft. Im zweiten Gruppenspiel trifft die Koeman-Elf auf die Franzosen, Österreich bekommt es mit Polen zu tun.

Die Spielorte

Im Gegensatz zum ÖFB-Team muss die niederländische Auswahl ihre Gruppenspiele in drei verschiedenen Städten absolvieren. Während Österreich zwei Partien in Berlin spielt, finden die Gruppenspiele der „Oranje“ in Berlin, Hamburg und Leipzig statt.

Der Niederlande-Kader

Die Niederlande, die bei den vergangenen Turnieren immer wieder mit eher schwachen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat, stellt in diesem Jahr einen qualitativ hochwertigen Kader. Trainer Ronald Koeman kann im 25-köpfigen Aufgebot auf fast alle Topspieler zurückgreifen. Einzig das Aus von Barcelona-Star Frenkie de Jong (Knöchelverletzung) und Teun Koopmeiners (Muskelverletzung) ist bereits besiegelt. Dafür wurde der CL-Finalist Ian Maatsen von Borussia Dortmund nachnominiert.

So könnte die Niederlande spielen:

Die Stars

In einem sehr ausgeglichenen Kader ist Kapitän Virgil Van Dijk der Topstar der Mannschaft. Neben seiner körperlichen Robustheit und seinem ausgezeichneten Spielverständnis überzeugt der 1,95 Meter große Innenverteidiger vor allem durch seine Führungsqualitäten und seine Mentalität. Neben dem Liverpool-Star zählt eigentlich auch Barcelona-Akteur Frenkie De Jong zu den Schlüsselspielern der „Oranje“. Der Mittelfeldspieler wird die EM allerdings verletzungsbedingt verpassen.

Die Form

Die Koeman-Auswahl beendete eine starke Qualifikation auf Platz zwei hinter EM-Gruppengegner Frankreich. Die Niederländer mussten sich in der gesamten Qualifikation nur den Franzosen in beiden Spielen geschlagen geben und blieben ansonsten ohne Punktverlust. Nach acht Gruppenspielen stehen sechs Siege und zwei Niederlagen zu Buche.

Frankreichs EM-Qualifikation im Überblick

Das niederländische Nationalteam glänzt in diesem Jahr mit einer starken Bilanz. Neben einer denkbar knappen Niederlage gegen Deutschland konnte man in den restlichen drei Testspielen souveräne Siege einfahren und blieb dabei auch jeweils ohne Gegentor.

Niederlandes bisherige Spiele im Jahr 2024 im Überblick

(Red.)/Beitragsbilder: Imago