EM-Finale Spanien vs. England: Die Aufstellungen im Überblick

Im Finale der Europameisterschaft 2024 treffen Spanien und England (21:00 Uhr) im Berliner Olympiastadion aufeinander. Hier sind die Aufstellungen!

Spanien

Mit Youngster Lamine Yamal und dem Leipziger Spielmacher Dani Olmo startet Spanien in das EM-Finale gegen England. Die beiden Offensivstars sollen im Verbund mit Flügelstürmer Nico Williams und Kapitän Alvaro Morata für die Tore auf dem Weg zum vierten EM-Titel sorgen.

In der Defensive nimmt Trainer Luis de la Fuente im Vergleich zum Halbfinale gegen Frankreich (2:1) zwei Änderungen vor. Daniel Carvajal kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre aus dem Viertelfinale gegen Deutschland (2:1 n.V.) in die Startelf zurück. In der Innenverteidigung spielt Robin Le Normand für Nacho.

England

Englands Teammanager Gareth Southgate setzt im Finale nahezu auf dieselbe Startelf wie beim Halbfinal-Sieg gegen die Niederlande. Im Endspiel ersetzt Luke Shaw im linken Mittelfeld Kieran Trippier.

Im Angriff ist Harry Kane wie gehabt gesetzt. Der Bayern-Star kann im reifen Fußballer-Alter von 30 Jahren endlich seinen ersten Titel gewinnen und zugleich noch Torschützenkönig des Turniers werden. Dani Olmo, der für Spanien startet, und vier weitere Spieler, darunter Jamal Musiala, stehen bei drei Toren.

„Mit jedem Jahr, das vergeht, ist man motivierter und entschlossener, es zu schaffen“, hatte Kane am späten Samstagabend auf der Pressekonferenz gesagt: „Ich habe die Chance, eine der größten Trophäen überhaupt zu gewinnen. Ich kann es kaum erwarten.“ Das entscheidende Tor gegen die Niederlande (2:1) hatte der für Kane eingewechselte Ollie Watkins (Aston Villa) erzielt.

