EM-Gruppe mit Österreich: Die französischen & niederländischen Pressestimmen

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat bei der EM 2024 in Deutschland eine schwere Gruppe erwischt. Die Österreicher treffen auf Topfavorit Frankreich, die Niederlande und den Playoff-Sieger aus Pfad A. Diesen ermitteln im März Polen, Estland, Wales und Finnland. Auftaktgegner des ÖFB-Teams in EM-Gruppe D sind am 17. Juni in Düsseldorf die Franzosen.

Das sind die französischen und niederländischen Pressestimmen nach der EM-Auslosung.



FRANKREICH

„L’Équipe“: „Die Gruppe D liegt weitgehend in der Reichweite von Les Bleus, bietet aber dennoch interessante Gegner (…) Aber da sich Frankreich unter den vier besten Drittplatzierten qualifizieren kann, muss es in dieser Phase des Wettbewerbs keinen Fehltritt befürchten.“

„Le Figaro“: „Komplex, aber bei Weitem nicht unüberwindbar.“

„Le Monde“: „Diese Auslosung ist alles andere als leicht, aber sie scheint für eine französische Nationalmannschaft in Topform und gestärkt nach dem Scheitern im Finale der Weltmeisterschaft 2022 erschwinglich zu sein.“

NIEDERLANDE

„AD“: „Oranje kann sich bei der EM die Zähne ausbeißen: wieder gegen Frankreich, auch gegen Österreich.“

„De Telegraaf“: „Oranje trifft bei der EM wieder auf Frankreich, das schon während der Qualifikation ein Plagegeist gewesen ist: 0:4, 1:2. Österreich und ein noch nicht bekannter Gegner sind ebenfalls Gegner in der Gruppenphase.“

(APA)

Bild: Imago