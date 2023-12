Janko über „Horrorgruppe D“ des ÖFB-Teams: „Auf den zweiten Blick nicht so schlecht“

Sky-Experte Marc Janko hat sich nach der EM-Auslosung über die schwierige Gruppe des ÖFB-Teams geäußert. Das Fußball-Nationalteam trifft in der Gruppe D auf Frankreich, die Niederlande und den Playoff-Sieger aus Pfad A.

„Von den Namen her ist es eine Horrorgruppe“, so Janko, der in seiner Laufbahn 70 Spiele fürs ÖFB-Team bestritten hat. Der langjährige Teamstürmer traut der Elf von Ralf Rangnick bei der EM-Endrunde in Deutschland dennoch einiges zu: „Ich glaube, wenn wir einen guten Tag erwischen, können wir gegen beide Gegner ein gutes Gesicht zeigen.“

Janko „auf den zweiten Blick mit der Gruppe zufrieden“

Einen großen Vorteil hat die schwere Gruppe für Janko auf alle Fälle. „Diese Gruppe ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil die Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit nicht wahnsinnig groß ist. Vom Gefühl her reist du an und kannst eigentlich nur gewinnen“, meint der 40-jährige Janko im Sky-Interview, der deshalb „auf den zweiten Blick mit dieser Gruppe zufrieden ist.“

Auch die Spielweisen der Franzosen und Niederländer könnte dem ÖFB-Team laut Janko zugutekommen: „Wir haben uns in der jüngeren Vergangenheit gegen starke Gegner immer leichter getan als gegen Gegner, wo wir das Spiel machen müssen.“

Das sagen die Sky-Experten Andreas Herzog und Alfred Tatar über die EM-Gruppe des ÖFB-Teams

Um eine erfolgreiche EURO 2024 zu spielen, darf die Verletztenliste im Vorfeld des Turniers nicht allzu lang sein. „Wichtig wird sein, dass bis zum Sommer alle Spieler möglichst fit bleiben. Dann traue ich dem Nationalteam auf jeden Fall einiges zu“, stellt Janko klar.

Janko: ÖFB-Auftritt in Wien gegen Frankreich „ganz gut“

Gegen Frankreich spielte das ÖFB-Team zuletzt zweimal in der Nations League. Beim Hinspiel in Wien im Juni 2022 holte Österreich ein Unentschieden (1:1). Laut Janko hat die Mannschaft von Teamchef Rangnick „ganz gut gespielt.“ Das Rückspiel in Paris im September 2022 verlor das ÖFB-Team (0:2).

Auf die Niederlande traf Österreich zuletzt bei der vergangenen EM-Endrunde. Im Juni 2021 unterlag die Elf vom damaligen Teamchef Franco Foda der „Elftal“ mit 0:2. Für Janko ist die Niederlande zum aktuellen Zeitpunkt verwundbar. „Die Niederlande hat sich mit Ach und Krach qualifiziert, das heißt die sind nicht im absoluten Höhenflug“, sagt der Sky-Experte.

