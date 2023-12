EM-Quartier & vierter Test-Gegner für ÖFB-Team offenbar fix

Auf die Auslosung folgt die Planung der EM-Vorbereitung: Nach den Gruppengegnern und Spielorten sowie den ersten drei Testmatches dürfte der ÖFB nun auch sein EM-Quartier sowie seinen vierten Testspielgegner gefunden haben.

Wie der „Kurier“ berichtet, wird Österreich während der EM in Berlin sein Quartier beziehen – nicht zuletzt, weil die deutsche Bundeshauptstadt Austragungsort des zweiten und dritten Gruppenspiels ist. Demnach residiert das Team im Fünf-Sterne-Resort „Schlosshotel Berlin“ und hätte nur einen rund 20-minütigen Anreiseweg zum Olympiastadion.

„Das kann ich nicht bestätigen und ist ein heikles Thema, weil es um letzte Vertragsdetails geht. Wir wollen unser EM-Quartier aber zeitnah bekannt geben“, wird ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold jedoch noch abwartend zitiert. Das zunächst anvisierte Quartier in der Nähe von Weimar dürfte damit allerdings kein Thema mehr sein. Trotz einer ersten Einigung habe der ÖFB eine Alternative gesucht, da das Hotel auch auf ein Interesse aus Frankreich und England spekuliert.



Slowakei auswärts nächster ÖFB-Testgegner

Darüber hinaus steht wohl auch der vierte Vorbereitungsgegner der EM-Vorbereitung fest: Bei der Slowakei soll im Anschluss an das geplante Frühjahrs-Trainingslager in Spanien am 23. März getestet werden, ehe man in Wien die Türkei empfängt (26. März). Unmittelbar vor der EM trifft Österreich zuhause auf Serbien (4. Juni) sowie auswärts auf die Schweiz (8. Juni).

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.