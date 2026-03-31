Endstation Türkei: Foda verpasst WM-Ticket mit Kosovo

Ex-ÖFB Teamchef Franco Foda hat die historische erste WM-Teilnahme mit dem Kosovo knapp verpasst. Im Playoff-Endspiel verlor der Kosovo vor heimischer Kulisse mit 0:1 gegen die Türkei.

Die Türkei ist hingegen nach 24 Jahren ohne WM-Teilnahme erlöst. Sie treffen in der Gruppe D auf Gastgeber USA, Paraguay und Australien.

Die Türkei dominierte im Kosovo zwar das Spielgeschehen, kam aber lange zu keinen Großchancen. Im Regen von Pristina fand die Foda-Elf in der ersten Hälfte sogar die gefährlichste Möglichkeit vor, einen Versuch von Fisnik Asllani lenkte Türkei-Schlussmann Ugurcan Cakir noch an die Latte (29.).

Kerem Aktürkoglu (57.) von Fenerbahce Istanbul stieg mit dem Siegtor per Abstauber zum Volkshelden auf. Für Kosovo und Foda war bereits das 4:3 in der Slowakei im Halbfinale eine Sensation gewesen.

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