Die englische Nationalmannschaft bangt unmittelbar vor dem EM-Auftakt um Abwehrchef John Stones. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler von Manchester City fehlte bei der ersten Trainingseinheit der Three Lions in Blankenhain am Mittwoch krankheitsbedingt.

Auf die Frage, ob ein Einsatz von Stones am Sonntag (21.00 Uhr) zum EM-Start in Gelsenkirchen gegen Serbien gefährdet sei, antwortete ein Sprecher, dies sei derzeit nicht abzusehen. Details zur Krankheit wurden nicht genannt.

Stones bei England gesetzt

Stones war bei dem EM-Mitfavoriten über Jahre hinweg Abwehrpartner von Harry Maguire. Dieser wurde wegen einer hartnäckigen Wadenverletzung aber für die am Freitag beginnende EM aus dem finalen Aufgebot der 26 Profis gestrichen. Stattdessen dürfte Marc Guehi von Crystal Palace in der Innenverteidigung an der Seite von Stones spielen, sofern dieser rechtzeitig genesen ist. Abgesehen vom erkrankten Abwehrchef trainierten am Mittwoch auf der abgelegenen Anlage in Thüringen alle 25 Spieler von Nationaltrainer Gareth Southgate.

Bei 15 Grad, dunklen Wolken und kräftigem Wind führten Southgate und Kapitän Harry Kane das Team in langärmligen Klamotten erstmals auf den makellosen Rasen von Blankenhain. Nach 15 lockeren Minuten mit Läufen und kurzen Pässen war der öffentliche Teil des Trainings vorbei.

