England-Legende Kevin Keegan verstorben

Der ehemalige englische Nationalspieler und Trainer Kevin Keegan ist nach langem Kampf gegen Krebs verstorben.

Keegans Familie hatte im Januar bekannt gegeben, dass bei ihm Krebs im vierten Stadium diagnostiziert worden war. Der legendäre Stürmer wurde 1978 und 1979 zweimal mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet.

„Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Kevin Keegan im Alter von 75 Jahren verstorben ist“, heißt es in einer Erklärung von Keegans Familie. „Der ehemalige englische Nationalspieler und Trainer hatte gegen den Krebs gekämpft und war in seinen letzten Augenblicken von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben.“

Kevin, zweifacher Gewinner des Ballon d’Or, war ein sehr geliebter Ehemann, Vater und Großvater. Die Familie möchte sich bei Kevins großartigem medizinischen Team für all die Unterstützung bedanken. Dies ist eine äußerst schwere Zeit, und sie bitten um Rücksichtnahme und Privatsphäre.“

Keegan galt als einer der besten Spieler seiner Generation. Er blickte auf eine glänzende Karriere zurück: Er bestritt fast 750 Vereinsspiele. Er gewann mit Liverpool viermal die Meisterschaft und holte 1978 und 1979 in Folge den Ballon d’Or, als er für den Hamburger SV in der deutschen Bundesliga spielte.

Als HSV-Profi holte er zudem 1978 und 1979 zweimal den Ballon d’Or. Es folgten weitere Stationen in England bei Southampton und Newcastle. Für die englische Nationalmannschaft bestritt die „Mighty Mouse“ 63 Länderspiele (21 Tore). In den Jahren 1999 und 2000 kehrte er als Nationaltrainer zu den Three Lions zurück.