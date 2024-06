England stolpert zum Gruppensieg – Slowenien schreibt Geschichte

Englands Topstars sind EM-Gruppensieger – aber weiter geradezu rätselhaft schwach.

Harry Kane, Jude Bellingham und Co. kamen gegen kampfstarke Slowenen zum Gruppenabschluss nur zu einem enttäuschenden 0:0, gingen aber zumindest Deutschland im Achtelfinale aus dem Weg. Stattdessen bekommen sie es in der ersten K.o.-Runde am Sonntag mit einem der besten Gruppendritten zu tun.

Die Slowenen um die beiden Sturm-Profis Gorenc Stankovic und Horvat belegten am Ende mit drei Remis den dritten Platz und erreichten zum ersten Mal die K.o.-Phase bei einer EM-Endrunde.

Zweiter in der Gruppe wurde Dänemark nach einem 0:0 gegen Serbien. Die Dänen treffen im Achtelfinale auf EM-Gastgeber Deutschland.

Mehr Informationen in Kürze!

