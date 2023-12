„Entscheidung des Herzens“ Muslic begründet Vertragsverlängerung in Brügge

Miron Muslic hat in der neuesten Folge von „DAB | Der Audiobeweis“ u.a. über die Gründe für seine Vertragsverlängerung bei Cercle Brügge gesprochen.

Der 41-Jährige meinte: „Auf der einen Seite ist es eine Entscheidung des Herzens, weil mir Cercle vor zweieinhalb Jahren nach einer sehr schwierigen Phase die Chance gegeben hat, nochmal durchzustarten. Auf der anderen Seite macht es für mich sportlich Sinn. Ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren jeden Schritt in meiner Trainerkarriere richtig überlegt und auch gesetzt.“

Muslic hatte am Montag sein Arbeitspapier in Brügge bis 2025 verlängert. Der Österreicher war zwischen 2017 und 2020 in mehreren Funktionen bei der SV Ried tätig. Nach einem Intermezzo beim FAC Wien kehrte er Anfang 2021 zur SV Ried als Cheftrainer zurück. Nachdem ihm in Ried der Erfolg verwehrt blieb, heuerte Muslic als Co-Trainer von Dominik Thalhammer bei Cercle Brügge an. Nachdem Thalhammer im September 2022 entlassen wurde, übernahm Muslic die Cheftrainer-Rolle.

DAB | Der Audiobeweis mit Miron Muslic

Außerdem sagte Muslic im Sky-Podcast über seinen Verbleib in Belgien: „Ich glaube, dass wir bei Cercle die Möglichkeit haben, mit der jüngsten Mannschaft Belgiens, die nächsten Schritte zu setzen. Aber dieser nächste Schritt ist auch wichtig für mich, ich bin immer noch ein junger Trainer. Es gibt Tausend Dinge, die ich noch besser machen kann und muss. Es gibt sehr viele Fehler, die ich noch machen muss. Cercle gibt mir die Gelegenheit für beides, mich gemeinsam mit diesem Projekt weiterzuentwickeln. Für mich war das der logische Weg, trotz Interessen von anderen Vereinen. Die nächsten Schritte werden dann automatisch kommen, wenn wir uns weiter so entwickeln.“

Zudem erklärte Muslic: „Die Vertragsverlängerung bei Cercle war aus meiner Sicht hundertprozentig der richtige Schritt, weil dieses Projekt mir einfach die Möglichkeit gibt, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Bild: Imago