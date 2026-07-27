„Er hatte das Glück eines Schülers“: Pressestimmen zur Formel 1

Für Lando Norris endet in Budapest die Wartezeit. Erstmals siegt der McLaren-Fahrer seit dem Gewinn der WM 2025. Der Engländer profitiert unmittelbar vor der Sommerpause auch von einem Ausfall seines McLaren-Stallrivalen Oscar Piastri wegen Getriebeschadens. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli wird im Mercedes noch Dritter und baut seine Führung sogar aus.

England

Guardian: „Lando Norris gewann den Großen Preis von Ungarn mit einer souveränen Leistung für McLaren auf dem Hungaroring – sein erster Sieg in dieser Saison und der erste für das Team. Nachdem er die Führung übernommen hatte, zeigte er eine souveräne Leistung, doch hinter ihm gab es jede Menge Drama und Zwischenfälle: Max Verstappen sicherte sich für Red Bull den zweiten Platz, und Kimi Antonelli legte eine beeindruckende Aufholjagd hin und holte sich vom siebten Startplatz aus den dritten Platz.“

Daily Mail: „Lucky, lucky, Lando. Nicht, dass Weltmeister Norris beim Großen Preis von Ungarn nicht der Schnellste gewesen wäre und das Rennen eigentlich aus eigener Kraft hätte gewinnen müssen. Doch ihm kam zunächst ein bizarrer Zwischenfall zugute, der seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri ereilte und ihm die Siegchance verschaffte, die ihm seine Pole Position verdiente, seine schwache erste Runde jedoch nicht.“

Sun: „Buda-Best… Lando Norris gewann den Großen Preis von Ungarn, während Oscar Piastri Carlos Sainz als ‚verdammt dumm‘ und ‚Idioten‘ bezeichnete… Unterdessen erlebte Lewis Hamilton in der Schlussphase einen Albtraum, als er wegen Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse mit einer Zeitstrafe von fünf Sekunden belegt wurde.“

Daily Telegraph: „Lando Norris nutzte Oscar Piastris seltsamen Zusammenstoß mit einem Nachzügler aus und gewann den Großen Preis von Ungarn, während Lewis Hamilton in seinem Bestreben, den achten Weltmeistertitel und damit einen Rekord zu erringen, weiter an Boden gegenüber Kimi Antonelli verlor.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Die Formel 1 macht sich bereit für die Sommerpause und feiert einen neuen Sieger in dieser Saison, die von Rennen zu Rennen immer spannender und voller Überraschungen wird. Es ist der amtierende Weltmeister Lando Norris, der beim Großen Preis von Ungarn, dem elften Lauf der Meisterschaft, auf die oberste Stufe des Podiums steigt. Nach acht Siegen für Mercedes und zwei für Ferrari gibt es nun auch den ersten Sieg für McLaren, wobei der Brite zum zweiten Mal in Folge in Ungarn triumphiert.»

Corriere dello Sport: „Lando Norris gewinnt den Großen Preis von Ungarn auf dem anspruchsvollen und schnellen Hungaroring. Der amtierende Weltmeister startet von der Pole Position, wird jedoch sofort von seinem Teamkollegen Oscar Piastri überholt, der später aufgrund von Getriebeproblemen aufgeben muss. Auf dem Podium stehen Max Verstappen, der Lewis Hamilton mit einem großartigen Überholmanöver hinter sich ließ, und Kimi Antonelli, der sich nach seinem Start von Platz sieben behaupten konnte.“

Tuttosport: „Der Kampf um die Weltmeisterschaft entscheidet sich auf dem Hungaroring! Lando Norris übertrumpft die Ferraris und gewinnt den Großen Preis von Ungarn. Der amtierende Weltmeister von McLaren ließ die beiden ‚Roten‘ hinter sich und sicherte sich einen Sieg von entscheidender Bedeutung. Hinter Lando platzierte sich Max Verstappen von Red Bull Racing, gefolgt von Kimi Antonelli, der angesichts seiner Startposition – Platz sieben – einen guten dritten Platz belegte.“

Corriere della Sera: „Um heute zu gewinnen, musste man daran glauben und keinen einzigen Fehler machen. Lando Norris war perfekt und ließ sich auch nicht aus der Ruhe bringen, nachdem er beim Start die Pole verloren hatte – überlistet von seinem Teamkollegen Oscar Piastri, der den Windschatten ausnutzte. Nach einer langen Durststrecke (Brasilien 2025) feiert er nun wieder auf der Strecke, auf der er bereits vor zwölf Monaten triumphiert hatte.“

Spanien

El Pais: „Es musste erst eine halbe Saison vergehen, bis Lando Norris und McLaren die Version auf den Plan brachten, die das Team aus Woking und seinen Fahrer im vergangenen Jahr dazu geführt hatte, fast zwei Jahrzehnte nach dem letzten Titel erneut Weltmeister zu werden. Endlich war es an diesem Sonntag in Budapest soweit – bei einem Grand Prix, der den Eindruck vermittelt, dass sich der Kampf zwischen den Spitzenreitern der Weltmeisterschaft im Hinblick auf die zweite Saisonhälfte weiter verschärft hat.“

As: „Er hatte das Glück eines Schülers, der zwei Themen nicht gelernt hat und die dann in der Prüfung gar nicht abgefragt werden. Norris machte zwei Fehler – in der ersten Runde und bei einem Ausritt von der Strecke -, doch diese kosteten ihn nicht den Sieg beim Grand Prix von Ungarn, bei dem er von der Pole Position gestartet war. Und das, obwohl es eigentlich der andere McLaren, nämlich der von Piastri, war, für den sich das Rennen günstig entwickelte. Doch eine Berührung mit Sainz und Probleme an seinem Auto ließen ihn ohne Platzierung zurück.“

Mundo Deportivo: „Lando Norris holte sich seinen ersten Sieg des Jahres. Der amtierende Weltmeister feierte erneut einen Triumph nach einem Rennen, das im ‚Papaya‘-Team für Aufruhr sorgen könnte. Wieder einmal tauchten die Geister der Vergangenheit auf, und der Engländer gewann inmitten einer Kontroverse mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri und dem McLaren-Team.“

Marca: „Die Formel 1 geht mit einem Lächeln in die Sommerpause. Nach den Turbulenzen in Silverstone und Spa, zwei ihrer Mekkas, fand sie beim Grand Prix von Ungarn wieder zur Ruhe. Lando Norris gewann zum zweiten Mal in Folge auf dem Hungaroring, nachdem er in seinen Meistermodus geschaltet hatte.“

Frankreich

L’Equipe: „Zum ersten Mal in seiner Karriere hat Lando Norris einen Grand Prix mit der Startnummer 1 auf seinem Auto gewonnen. Am Sonntag zeigte sich der McLaren-Pilot, der die Pole Position erobert hatte, gegen Ende des Rennens überlegen und sicherte sich verdient den Sieg. Es ist der erste Sieg des amtierenden Weltmeisters seit Brasilien im vergangenen Jahr. Doch während des Rennens war der Kampf um den Sieg lange Zeit offen.“

Ouest-France: „Nach zehn Rennen ohne Sieg hat McLaren seinen ersten Grand Prix der Saison 2026 gewonnen. Es war der amtierende Weltmeister Lando Norris, der dem britischen Rennstall beim Grand Prix von Ungarn diesen ersten Sieg bescherte. Max Verstappen und Kimi Antonelli komplettieren das Podium.“

Schweiz

Blick: „Die Null ist bei Hülkenberg endlich weg. Im elften GP der Saison fährt der Deutsche erstmals 2026 in die Top 10. Für Rang neun gibts zwei Punkte, wodurch der Sauber-Nachfolger mit seinen nun zwölf Zählern in der Konstrukteurs-Wertung Williams (elf Punkte) von Rang acht verdrängt.“