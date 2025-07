„Er ist auf dem Weg“: Gloukh-Wechsel auf der Zielgeraden

Der Wechsel von Salzburg-Profi Oscar Gloukh zu Ajax Amsterdam steht unmittelbar bevor. Das bestätigte Salzburgs Sportdirektor Rouven Schröder nach dem CL-Quali-Aufstieg gegen Brann Bergen.

„Das sieht gut aus, gar keine Frage. Es ist noch nichts unterzeichnet, er ist auf dem Weg. Wir sind in guten Gesprächen. Warten wir den morgigen Tag mal ab, wie es ausschaut“, sagte Schröder nach dem Spiel bei „Servus TV“.

Im Rückspiel gegen die Norweger am Mittwochabend stand Gloukh schon nicht mehr im Salzburger Aufgebot. „Heute war er nicht dabei. Das ist ja auch schon ein Fingerzeig. Er war nicht krank“, deutete Schröder einen baldigen Abgang an.

Salzburg kassiert 14 Millionen Euro plus Boni

Der niederländische Rekordmeister Ajax und Red Bull Salzburg sollen sich laut Transferexperte Fabrizio Romano auf eine Ablösesumme in Höhe von 14 Millionen Euro plus bis zu zwei Millionen Euro an Boni geeinigt haben. Wie die niederländische Zeitung De Telegraaf berichtet, soll Gloukh in Amsterdam einen Vertrag bis 2030 unterschreiben und ein Jahresgehalt von rund 1,2 Millionen Euro erhalten.

Der offensive Mittelfeldspieler war im Jänner 2023 für kolportierte sieben Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv nach Salzburg gewechselt. Seither absolvierte Gloukh 101 Pflichtspiele für die Bullen, in denen ihm 23 Tore und 29 Assists gelangen.

