Erfolgreiche Testspiele für Sturm, GAK & Hartberg

Die drei steirischen Bundesligisten absolvierten ihre Testspiele am Samstag erfolgreich.

Vizemeister Sturm Graz setzte sich gegen den japanischen Erstligisten Sanfrecce Hiroshima mit 5:1 durch. Axel Kayombo traf innerhalb von 15 Minuten dreifach. Zuvor brachten Jürgen Heil und Jon Gorenc-Stankovic die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch in Führung.

Der GAK gewann gegen Zweitligist Kapfenberger SV knapp mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Neuzugang Matthias Gragger.

Ebenfalls erfolgreich war der TSV Hartberg. Die Oststeirer besiegten den tschechischen Zweitligisten FK Pribram mit 3:0. Für die Tore sorgten Doppeltorschütze Matthias Postl und David Korherr.