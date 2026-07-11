WAC gibt „Hype“-Stürmer leihweise ab

Der Wolfsberger AC gibt Ryan Ogam vorübergehend ab. Der 21-jährige Angreifer wechselt auf Leihbasis zum belgischen Zweitligisten RFC Lüttich und soll dort in der kommenden Saison Spielpraxis sammeln. Die Belgier sicherten sich zudem eine Kaufoption.

Der 13-fache Teamspieler Kenias war erst im vergangenen Sommer ins Lavanttal gewechselt. Den großen Erwartungen konnte der Stürmer bislang allerdings nicht gerecht werden. Für die Profis des WAC kam Ogam lediglich auf je einen Einsatz in Bundesliga und ÖFB-Cup. Den Großteil der Saison verbrachte er bei den Amateuren, wo ihm in neun Partien vier Treffer gelangen.

Abseits des Rasens sorgte Ogam dennoch für außergewöhnliche Aufmerksamkeit. Der Nationalspieler löste rund um den WAC einen Social-Media-Hype aus. Zahlreiche Fans aus seiner Heimat fluteten unter anderem die Facebook-Seite der Kärntner mit Kommentaren und forderten mehr Inhalte rund um ihren Teamspieler.

Mit der Leihe nach Belgien soll Ogam nun beim RFC Lüttich regelmäßig Spielpraxis sammeln und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.