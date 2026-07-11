Wechsel nach Frankreich: WAC gibt Ballo-Abgang bekannt

Der WAC und Thierno Ballo gehen getrennte Wege. Der 24-jährige Offensivspieler wechselt zum französischen Zweitligisten AS Saint-Étienne.

Ballo war im Sommer 2022 ins Lavanttal gekommen und bestritt in drei Spielzeiten 110 Pflichtspiele für den WAC. Dabei erzielte er 33 Tore und bereitete 18 weitere Treffer vor.

Nach dem Cupsieg in der Saison 2024/25 verbrachte der Angreifer die vergangene Spielzeit auf Leihbasis beim englischen Klub FC Millwall. Mit dem Zweitligisten verpasste er den Aufstieg in die Premier League nur knapp.

Ablöse nicht bekannt

Nun setzt Ballo seine Karriere in Frankreich fort. Bei AS Saint-Étienne trifft er unter anderem auf seinen ehemaligen WAC-Mannschaftskollegen Augustine Boakye.

Über die Ablösemodalitäten ist nichts bekannt.