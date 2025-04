Erneute Knieverletzung! Saison für Alaba wohl vorbei

ÖFB-Teamkapitän David Alaba hat sich erneut am Knie verletzt und droht für die restliche Saison auszufallen.

Wie sein Verein Real Madrid berichtet, hat der 32-Jährige eine Meniskusverletzung im linken Knie erlitten. Alaba droht damit eine längere Pause. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, fällt der Wiener damit bis zum Saisonende aus. Die Verletzung trat wieder im linken Knie auf – das selbe Bein, in dem der Defensivspieler im Dezember 2023 einen Kreuzbandriss erlitt.

Ob Alaba rechtzeitig zu den WM-Qualifikationsspielen des ÖFB-Teams gegen Rumänien in Wien (7. Juni) und in San Marino (10. Juni) fit wird, ist zur Zeit noch offen. Real soll sich eine Rückkehr zu Beginn der FIFA Klub-WM 2025 in den USA vorstellen können.

Alaba-Zukunft ungewiss

Die Zukunft des österreichischen Teamkapitäns in Madrid ist ungewiss. Große Teile dieser Saison verpasste der 32-Jährige verletzt, ebenso wie die EM im vergangenen Sommer mit Österreich. Nach seinem Comeback war der Verteidiger immer wieder in die Kritik geraten, nicht zuletzt beim Aus in der Champions League gegen den FC Arsenal.

Real soll im kommenden Sommer nicht abgeneigt sein, den Defensivspieler abzugeben. Die Zukunft des Wieners bei Real ist somit ungewiss.

Real mit Abwehr-Not

Im Saisonendspurt und mit Blick auf die Klub-WM verschärft sich damit bei Real die Abwehrnot. Der ohnehin gesperrte Antonio Rüdiger wurde bereits wegen einer Meniskusverletzung operiert.

Ferland Mendy zog sich bei seinem Comeback bei der Finalniederlage in der Copa del Rey gegen den FC Barcelona (2:3 n.V.) einen Sehnenriss im rechten Oberschenkel zu. Dani Carvajal und Eder Militao haben ebenfalls Kreuzbandrisse erlitten und fehlen länger.

(Red./SID) / Bild: Imago