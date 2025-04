Meniskus-Operation von Alaba bereits am Mittwoch

Österreichs Fußball-Star David Alaba begibt sich schon am (heutigen) Mittwoch wieder unters Messer!

Wie spanische Medien übereinstimmend berichteten, wird der Eingriff bei Österreichs Teamkapitän infolge seines im linken Knie erlittenen Meniskusrisses umgehend vorgenommen, wohl um die Möglichkeit des Einsatzes bei der am 14. Juni startenden Club-WM zu erhöhen. Alle Ziele davor scheinen nicht zu erreichen zu sein, u.a. Alabas Verfügbarkeit zum WM-Quali-Start.

Dieser bietet am 7. und 10. Juni Partien gegen Rumänien und in San Marino, also in rund sechs Wochen. Mit sechs bis acht Wochen wurde die Ausfallzeit Alabas eingeschätzt, für die bis 13. Juli angesetzte Club-WM könnte Alaba im Turnierverlauf daher durchaus noch ein Thema werden. Das Gruppenspiel in Pool H in Philadelphia gegen Red Bull Salzburg ist für 26. Juni terminiert, also in acht Wochen. Schon im Jänner wurde mit einem Alaba-Comeback gegen Salzburg spekuliert, es kam dann schon drei Tage vor dem Auswärts-1:5 der Salzburger in der Champions League dazu.

Davor hatte der mittlerweile 107-fache rot-weiß-rote Internationale infolge im Dezember 2023 erlittener schwerer Verletzungen im linken Knie inklusive Kreuzbandriss das gesamte Kalenderjahr 2024 nicht gespielt. Die Triumphe der Madrilenen in der Champions League und der nationalen Meisterschaft erlebte er daher nur als Daumendrücker mit. Die Zuschauerrolle hat Alaba nun definitiv auch dann, wenn es für Real nach dem Ausscheiden in der Champions League und im nationalen Cup nun noch um den Meistertitel geht. Vier Punkte beträgt Reals Rückstand auf Barcelona.

Linkes Bein bzw. Knie Alabas vielfach leidgeprüft

Zum Stammspieler bei den Madrilenen wie er es davor gewesen war, wurde Alaba seit seinem Comeback im Jänner noch nicht wieder. Vielmehr verdichteten sich wegen nicht immer hochklassiger Leistungen auch Gerüchte um seinen Abschied von den „Königlichen“ mit Saisonende. Einen gesundheitlichen Rückschlag musste der 32-Jährige gleich im Februar wegen einer Adduktorenverletzung im linken Bein hinnehmen, zwei Wochen lang musste Alaba pausieren. Auch da war das linke Bein betroffen – wie bei einem Ermüdungsbruch im Juli 2012 und einem Innenbandriss im März 2015.

Real gehen nun jedenfalls im Saisonfinale die Verteidiger aus. Antonio Rüdiger wird wegen einer Knie-Operation mehrere Wochen fehlen, und auch die Operation des ebenfalls verletzten Ferland Mendy wurde für Mittwoch angesetzt. Mit Alternativ-Gedanken muss sich aber nicht nur der womöglich bald von Real scheidende Coach Carlo Ancelotti auseinandersetzen, sondern auch Österreichs Teamchef Ralf Rangnick.

