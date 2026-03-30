„Ernsthaftes Interesse“: Asllani-Berater bestätigt Barca-Gerüchte

„Barcelona hat im Moment ernsthaftes Interesse. Es gab bereits Kontakt mit den Katalanen“, ließ der Berater von Fisnik Asllani, Ayman Dahmani, am Samstag bei Erem News aufhorchen.

Ein Sommerwechsel des Hoffenheim-Shootingstars und Ex-Austria-Leihstürmers ist wahrscheinlich. Seine Ausstiegsklausel liegt bei 25 bis 30 Millionen Euro. Aber auch andere Topklubs sind dran, zum Beispiel der FC Bayern. Der BVB ist zumindest interessiert.

In seinen 28 Saisonspielen erzielte er bislang neun Tore und legte weitere acht Treffer vor. Für den FAK traf er in der Spielzeit 2023/24 immerhin fünfmal. Am morgigen Dienstag ist Asllani zudem mit dem Kosovo im Playoff-Finale gegen die Türkei gefordert.

Dazu zeigt Barca ernsthaftes Interesse an Inters Alessandro Bastoni, allerdings gibt es noch keine Einigung zwischen den Klubs. Eine Lewandowski-Verlängerung ist zu reduzierten Bezügen ebenfalls nicht ausgeschlossen – wenn dann würde er für ein Jahr verlängern.

(sport.sky.de/Red).

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