Eröffnungsfeier: Nadal mit Logenplatz und als Fackelträger

Zuerst verabschiedete Rafael Nadal seine Olympia-Kollegen auf das spanische Party-Boot, dann nahm er seinen Logenplatz für die Eröffnungsfeier ein – und übernahm schließlich als einer der letzten Träger das olympische Feuer.

Der Tennis-Superstar verfolgte die verregnete Zeremonie zunächst von einem Balkon am Ufer der Seine mit seiner Frau Maria Perello und seinem Sohn Rafa junior. Später überreichte die Fußballikone Zinedine Zidane ihm die Fackel, kurz zuvor hatte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron die Spiele offiziell eröffnet.

Gemeinsam mit dem ehemaligen Sprintstar Carl Lewis, der Weltklasse-Tennisspielerin Serena Williams und der Kunstturn-Olympiasiegerin Nadia Comaneci fuhr Nadal mit dem Feuer in einem Boot über die Seine, ehe er die Fackel an seine ehemalige Tennis-Kollegin Amelie Mauresmo übergab.

Am Samstag kehrt der Sandplatzkönig in sein Reich Roland Garros zurück, gemeinsam mit seinem legitimen Thronfolger Carlos Alcaraz spielt er am Abend im Doppel gegen die Argentinier Maximo Gonzalez und Andres Molteni. Auch im Einzel ist Nadal am Start, es könnten seine letzten Auftritte in Paris sein. Die Rückkehr zu den French Open im kommenden Jahr ist offen, in diesem Jahr war er in der ersten Runde am späteren Finalisten Alexander Zverev gescheitert.

Hinter dem 22-maligen Grand-Slam-Sieger Nadal (38), der alleine in Roland Garros 14-mal triumphiert hatte, liegt auch eine erfolgreiche olympische Karriere. 2008 hatte er in Peking im Einzel gewonnen, 2016 holte in Rio de Janeiro Gold.