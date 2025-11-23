Sky-Info: Erste Verletzungs-Updates bei Raux Yao und Jano

Das Bundesligaspiel zwischen dem SK Rapid und dem GAK (1:2) wurde von zwei Verletzungen überschattet.

Zuerst erwischte es GAK-Leihspieler Zeteny Jano (37.), dann Rapid-Verteidiger Serge-Philippe Raux Yao (45.). Beide Spieler musste ausgewechselt werden.

Leichte Entwarnung bei Jano – Herbstsaison für Raux Yao beendet

Vor allem bei Jano war die Sorge groß. Der Offensivspieler knöchelte ohne Fremdeinwirkung um und konnte erst nach rund siebenminütiger Behandlung am Feld von den Sanitätern vom Platz gefahren werden. Laut Sky-Informationen hat sich der Verdacht auf einen Bruch des rechten Knöchels jedoch nicht bestätigt. Jano dürfte „nur“ einen Bänderriss mit knöchernem Ausriss erlitten haben. Eine genaue Diagnose soll es am Montag geben.

Für Raux Yao dürfte das Fußballjahr 2025 beendet sein. Laut Sky-Infos zog sich der Franzose eine Bänderverletzung zu und fällt für den Rest des Jahres aus.

(Red.)

Bild: GEPA