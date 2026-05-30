Erste volle Trainingseinheit von Grillitsch mit ÖFB-Team
Florian Grillitsch hat am Samstag am ÖFB-Campus in Wien erstmals in diesem Lehrgang ein komplettes Training mit der österreichischen Nationalmannschaft absolviert.
Der Mittelfeldmann aus Niederösterreich, der aufgrund einer Muskelverletzung seit Ende April kein Pflichtspiel mehr bestritt, hatte bereits Teile der Freitag-Einheit mitgemacht. Patrick Wimmer übte abseits seiner Kollegen, sein Einstieg ins Teamtraining dürfte noch etwas auf sich warten lassen.
Wenige Stunden nach der Einheit erhielten die ÖFB-Kicker in Wien-Aspern Besuch von Fanclub-Vertretern. Dabei stimmte man sich gemeinsam auf die Endrunde in Nordamerika ein.
Aktuelle ÖFB-Team Videos
Chukwuemeka über WM-Ziel: „Natürlich wollen wir es gewinnen“
Wanner und Chukwuemeka gegen Messi? – „Der beste Spieler jemals“
Wanner über WM-Ziele: „Ich träume auf jeden Fall groß“
Wanner über seine ÖFB-Entscheidung: „War zu 100 Prozent richtig“
Friedl lange keine Option für Rangnick – „Hatten immer einen ehrlichen Austausch“
Friedl nach Klassenerhalt mit Werder: „Voller Fokus auf die WM“
Kalajdzic scherzt:“ Wenn es sein muss, lege ich mich auf den Boden“
Kalajdzic: „Bin auf dem richtigen Weg, der beste Sasa zu sein“
Kalajdzic über WM-Teilnahme: „Habe es mir hart erarbeitet“
Friedl über WM-Ziel: „Das ist kein Geheimnis“
(APA)/Bild: GEPA