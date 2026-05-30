Formel 1 drosselt Autos in Monaco

Beim anstehenden Monaco-GP werden die Formel-1-Autos mit Hilfe von Motorkarten gedrosselt.

Zum insgesamt 83. Mal macht der Formel-1-Zirkus am kommenden Wochenende in Monaco (07.06. /15 Uhr/ LIVE auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X) Halt!

Beim legendären wie prestigeträchtigen Rennen im Fürstentum wird es in diesem Jahr jedoch ein paar Einschränkungen für die Fahrer geben. So greift die FIA in die Höchstgeschwindigkeit der Autos ein. Mit Hilfe von neuen Motorkarten soll beim Stadtrennen dabei das maximale Tempo der F1-Boliden begrenzt werden.

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