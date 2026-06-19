Erster Profivertrag: Austria Wien bindet Eigengewächs

Die Wiener Austria hat Hasan Deshishku mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet (Sky berichtete).

Der 18-Jährige zählt seit Jänner zum Kader der Young Violets und absolvierte bereits 19 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga, in denen ihm vier Tore und zwei Assists gelangen.

Deshishku durchlief die Austria-Akademie und trainiert seit Donnerstag mit der Kampfmannschaft. International machte der Angreifer als Stammspieler des ÖFB-U17-Nationalteams auf sich aufmerksam. Bei der U17-Weltmeisterschaft 2025 erreichte er das Finale und erzielte vier Turniertore.