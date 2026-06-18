Sky-Info: Wende im Poker um Austria-Talent Deshishku

Überraschende Wende im Transfer-Poker um Austria-Talent und U17-Vizeweltmeister Hasan Deshishku!

Nach Sky-Informationen wird der 18-Jährige seinen Vertrag bei den Wienern bis Sommer 2029 verlängern. Damit setzt sich die Austria im Rennen um die Unterschrift des Stürmers gegen zahlreiche Topklubs aus dem In- und Ausland durch. Unter anderem aus der Deutschen Bundesliga und der niederländischen Eredivisie soll konkretes Interesse bestanden haben.

Deshishku wechselte 2022 aus der Jugend des Team Wiener Linien in die Akademie der Austria und durchlief sämtliche Nachwuchsteams der Veilchen. Zuletzt kickte Deshishku für die Young Violets, für die er in der abgelaufenen Saison 20 Pflichtspiele (4 Tore, 3 Assists) absolvierte. Am heutigen Donnerstag startete der 18-Jährige in die Sommervorbereitung mit der Profimannschaft.