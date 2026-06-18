Brasilien muss Pflicht erfüllen, Gastgeber USA vor Aufstieg

Brasilien hat im zweiten Spiel bei der Fußball-WM einen Pflichtsieg in Philadelphia fix eingeplant. Gelingen soll der am Samstag (2.30 Uhr) gegen Underdog Haiti. Stunden zuvor kann Schottland mit einem Erfolg über Marokko (00.00) in Boston den Aufstieg fixieren. Diese Chance haben auch die USA und Australien (Freitag, 21.00) als Auftaktsieger von Pool D in Seattle. Im Duell der Verlierer steht die Türkei in San Francisco gegen Paraguay schon unter Druck.

Brasilien – Haiti: Keine Ausreden für die Selecao

Brasilien hat beim Auftakt-1:1 gegen Marokko noch nicht wirklich überzeugt. Der Druck vor dem Duell mit Underdog Haiti ist daher deutlich gestiegen. Teamchef Carlo Ancelotti steht vor der Frage, ob er seiner Startelf der ersten Partie noch eine Chance geben soll. Für die Aufstellung von Stürmer Igor Thiago und Rechtsverteidiger Roger Ibanez hatte er mediale Kritik geerntet, zudem boten die Mittelfeldspieler Casemiro und Lucas Paqueta eine schwache Leistung. Durch die Hereinnahme von Danilo, Fabinho und Matheus Cunha war in Hälfte zwei mehr Balance und Energie im Spiel des fünffachen Weltmeisters.

Dass dieser wegen der Folgen einer Wadenverletzung weiter ohne Superstar Neymar auskommen muss, steht fest. Immerhin konnte der 34-jährige Offensivkünstler, der im Oktober 2023 letztmals für Brasilien gespielt und als Rekordtorschütze 79 Mal getroffen hat, aber in dieser Woche für gewisse Teile der Einheit auf den Trainingsplatz zurückkehren. „Wir müssen der Realität ins Auge sehen. Die erste Hälfte wurde den Möglichkeiten und Erwartungen an unsere Nationalmannschaft bei weitem nicht gerecht“, sagte Abwehrspieler Danilo. Verbesserungen müssten daher her, zudem sei es wichtig, „klar“ im Kopf zu bleiben. Alles andere als die insgesamt zweite Haiti-Niederlage nach dem 0:1 gegen Schottland wäre eine herbe Enttäuschung für die Selecao.

USA – Australien: Partyzug soll weiter Fahrt aufnehmen

Für die USA kann es nach dem fulminanten 4:1-Auftakterfolg über Paraguay nur ein Ziel geben: den Gruppensieg. Gelingt gegen Australien der zweite Dreier, wäre das Sechzehntelfinal-Ticket vorzeitig fix. Trainer Mauricio Pochettino hat keinen Grund, seine erfolgreiche Elf zu verändern. Ein kleines Fragezeichen steht hinter Offensivspieler Christian Pulisic, der einen Schlag auf die Wade erhielt. „Wir hoffen wirklich, dass er für das Spiel zurückkommt“, sagte Ex-Salzburger Brenden Aaronson, der als eine Alternative gilt, sollte Pulisic passen müssen.

Australien ist auch diesmal Außenseiter, verblüffte aber schon zum Auftakt mit einem 2:0-Coup über die Türkei. Damit stehen die Aussichten auf den Sprung in die Runde der letzten 32 gut. Unbekannt sind sich die Teams nicht. Im Oktober gab es bereits ein Aufeinandertreffen, die USA gewannen den Test 2:1 und sehen die Partie intern als Grundstein für den starken Start in die WM. Nach einer mühsamen ersten Hälfte mit vielen gewonnenen Zweikämpfen für Australien stauchte Chefcoach Mauricio Pochettino das US-Team in der Pause zusammen. „Schau dir das Spiel an, da kannst du sehen, dass sie bereit waren“, erinnerte Mittelfeldmann Sebastian Berhalter.